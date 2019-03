Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator.

În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este sănătos, respingând informațiile apărute în presă privind unele probleme medicale.

”Eu vă spun absolut deschis: n-am fost internat și nici operat de urgență. Ci pur și simplu trebuie să înțelegeți că merg și eu ca orice om să fac un pic de mișcare. Am fost întotdeauna un om activ, mi-a plăcut mișcarea, am înotat, am jucat baschet și, ca să continui să fiu în formă bună, mai ales că mă așteaptă niște spectacole,... citeste mai mult