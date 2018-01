Miercuri, 31 Ianuarie, 20:08

Adi Popa îl laudă pe Florin Niță, pe care îl cunoaște foarte bine, cei doi fiind colegi atât la Concordia Chiajna, cât și la FCSB. Mijlocașul are numai cuvinte de laudă pentru fostul său coleg.

E de părere că FCSB a pierdut mult prin plecarea portarului la Sparta Praga în schimbul a două milioane de euro.

"Am fost 6 ani coleg cu Niță, a fost și coleg de cameră cu mine. Îl cunosc bine, eu l-am îndrumat și am insistat să vină la Steaua. Vorbeam zilnic cu el și îl rugam să vină la Steaua. După ce a prelungit cu Steaua nu mă așteptam... citeste mai mult