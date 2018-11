Portarul Florin Niţă s-a transferat de zece luni de la FCSB la Sparta Praga, unde e coleg cu Stanciu şi Chipciu. Goalkeeperul de 31 de ani a vorbit despre perioada petrecută la echipa roş-albastră, a povestit cum s-a adaptat în Cehia şi ce face cu banii, el câştigând acum 600.000 de euro pe an.

"La Steaua m-am simţit apreciat, pentru că am demonstrat ce pot. La Sparta, la fel...Primul vis a fost să joc pentru echipa naţională. Al doilea, să joc în Liga Campionilor, iar al treilea, să joc într-un campionat puternic din Europa. Acum, cel mai mult mă încântă că am ajuns într-un oraş frumos, la o echipă bună şi aici nu am avut... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Pro Sport in