Florin Mergea se alătură grupului de jucători-tătici din circuitul masculin. Joi dimineaţă, craioveanul a postat pe conturile oficiale o fotografie în care apare alături de soţia sa, Daiana şi primul său copil.

După ce şi-a ţinut fanii la curent cu evoluţia pregătirilor pentru lărgirea familiei, de-a lungul sarciniii Daianei, Florin Mergea a scris în descrierea fotografiei "noi trei, în sfârşit"

View this post on Instagram #noitrei #finally

A post shared by Florin Mergea (@fmergea) on

Oct 11, 2018 at 12:55am PDT La finalul lunii septembrie, Florin Mergea a fost supus unei intervenţii... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in