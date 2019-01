Florin Iordache, indignat de agresiunea asupra lui Eugen Nicolicea

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, în legătură cu protestarul care l-a apostrofat și urmărit în trafic, duminică, pe Eugen Nicolicea că aceste ieșiri sunt la limita legii și este inadmisibil „modul în care se jignește”.

„E un comportament normal? Dacă cineva are ceva de spus, eu zic să spună potrivit normelor legale. Vom analiza ca să vedem dacă legile sunt prea ușoare, în ideea că îți dă posibilitatea să ai un comportament anormal, pentru că până la urmă cine are ceva de spus se poate comporta totuși civizilat și fără astfel de ieșiri. Dacă cineva are ceva de comentat... citeste mai mult