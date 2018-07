Codul penal, în varianta adoptată luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justiţiei, pune accentul pe respectarea legii şi pe diminuarea abuzurilor, a declarat luni preşedintele acestui for, Florin Iordache.

"Azi am finalizat dezbaterile şi la Codul penal, un Cod penal care cred eu că pune în principal accent pe respectarea legii, pe diminuarea abuzurilor, pentru că am constatat în ultima perioadă, în foarte multe cazuri, cetăţeni care ani de zile au fost târâţi în justiţie şi în final au fost achitaţi. În aceste condiţii, din punctul meu de vedere, nu... citeste mai mult

acum 48 min. in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: Antena 3 in