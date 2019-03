Deputatul PSD Florin Iordache l-a atacat, marţi, pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, deranjat de prezentarea de la moţiunea simplă pe Justiţie.

„Înainte de a da lecţii la televizor, ar fi bine să luaţi exemplul doamnei premier, care a reuşit să dezamorseze această criză artificială din justiţie. Aveţi obligaţia să ne spuneţi când veţi da această OUG cu articolele declarate constituţionale. Am luat voturi, să fim la Putere, să îndeplinim ce am promis, şi anume o justiţie în slujba cetăţeanului, să nu mai existe abuzuri în justiţie.

