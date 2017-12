Preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), Florin Florea, a declarat pentru AGERPRES că atletismul românesc de performanţă şi-a îndeplinit obiectivele în 2017, chiar dacă nu a reuşit să adune multe medalii la competiţiile internaţionale.

"A fost un an bun, nu extraordinar, dar unul reuşit, chiar peste aşteptări la unele capitole. A fost un an de construcţie şi reorganizare în care ne-am făcut planurile pentru 2018. Am avut anul acesta delegaţii numeroase la marile competiţii, asta înseamnă că atletismul la nivel de performanţă şi chiar mare performanţă şi-a îndeplinit obiectivele. Dacă în 2016 am avut în jur de 120 de sportivi care şi-au făcut... citeste mai mult

