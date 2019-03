Senatorul PNL Florin Cîțu continuă războiul cu ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, pe care îl acuză că favorizează BII, dar și că are legături strânse cu Rusia, care i-ar oferit imunitate diplomată în scopul favorizării băncii lui Putin pe piața românească, conform stiripesurse.ro.

"De ce nu plateste Orlando de la Varadero taxe si impozite in Romania, Rusia, Ungaria, Vietnam, Cuba, Mongolia etc.

Astazi despre caracterul penal al faptelor lui Teodorovici . Bineinteles in legatura cu BII, banca lui Putin .

Va arat , cu documentele oficiale, cum a premeditat Orlando de la... citeste mai mult

