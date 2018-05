Senatorul PNL, Florin Cîţu, a transmis, miercuri, pe Facebook, că actualul buget nu are incluşi banii pentru pensii şi salarii, că Guvernul trăieşte pe datorie, împrumutându-se lunar pentru a plăti cheltuielile actuale ale ţării.

''PSD-istii mint cand spun ca au bani pentru pensii si salarii! Nu. Bugetul nu are inclusi banii pentru pensii si salarii! In fiecare luna guvernul se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE pentru a face rost de bani pentru pensii si salarii. In primul trimestru a fost de nevoie de 5 miliarde de lei. Bani imprumutati cu dobanda. Acest comportament iresponsabil din partea acestor guverne ticsite de... citeste mai mult