Omul de televiziune Florin Călinescu nu vede deloc cu ochi buni acest Congres PSD şi a pus tunurile pe social-democraţi. Actorul consideră că în aceste momente este nevoiem mai mult ca oricând, de atitudine.

"Dragi Romani, iubiti compatrioti!

Astept cu scarba sezatoarea comunistilor donatori in buzunarele lui livulica si un pic in ale lor, de sambata.

Of cors, se va consacra infractiunea populara teleormaneana. La nivel national.

Infractori, penali, condamnati, condamnabili, cercetati... citeste mai mult

azi, 18:47 in Politica, Vizualizari: 193 , Sursa: Realitatea in