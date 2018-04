Florin Bratu, antrenorul principal al formaţiei Dinamo, a declarat că victoria elevilor săi la Botoşani, scor 1-0, a fost una meritată. Bratu a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru devotament şi pentru că au reuşit să se impună deşi au evoluat în inferioritate numerică aproape o repriză.

„E o victorie importantă pentru noi. Din fericire jucătorii au avut o reacţie bună după eşecul cu Juventus. Au arătat că au valoare, ceea ce ştiam. Am câştigat în 10 oameni. Moldoveanu a înscris, Ricardo Grigore a debutat. E un mare plus. Am jucat împotriva unui adversar greu”, a declarat Florin Bratu... citeste mai mult