Dinamo s-a impus în primul meci din noul sezon al Ligii 1, împotriva celor de la FC Voluntari, scor 2-1. Salomao şi Sorescu au marcat pentru gazde, în timp ce Ricardinho a înscrie pentru ilfoveni. Bratu s-a arătat mulţumit de evoluţia elevilor săi, şi pregăteşte derby-ul cu FCSB în care spune că vrea să facă ”lucruri interesante”.

"Dinamo, faţă de alte echipe, am văzut că are caracter, că revine în joc, ştie să sufere dar să şi marcheze, să închidă jocul. Aşa am văzut eu lucrurile. Cu toate că nu am făcut o primă repriză foarte bună. Mă aşteptam ca echipa să nu...