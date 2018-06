Pandurii Tg. Jiu si Dinamo Bucuresti, ocupantele locurilor 3 si 4 in clasamentul play-off-ului Ligii 1, au remizat, duminica, scor 0-0, in meciul direct jucat pe stadionul Municipal din Turnu Severin, in etapa a opta din play-off-ul Ligii 1, anunta...

Hot News, 25 Aprilie 2016