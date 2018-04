Florin Bratu: "Dinamo a meritat victoria". Ce spune despre Torje

Antrenorul dinamovist Florin Bratu consideră că echipa sa a meritat victoria chiar dacă cei de la ACS Poli Timişoara, scor 1-0, o contestă susţinând că golul a fost marcat din ofsaid şi că au avut un penalty neacordat.

"Dinamo a meritat victoria. O echipă care a presat tot timpul, care a avut ocazii. Să nu uităm că am jucat astăzi cu o linie de fund formată din trei jucători sub 19 ani şi cu unul sub 21 de ani. Dăm credit şi jucătorilor tineri, avem un lot numeros, vreau să-i văd pe toţi la lucru şi iată că echipa a căpătat anvergură.... citeste mai mult