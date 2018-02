Legendarul Clarence Seedorf (41 de ani) a fost numit în funcția de antrenor al lui Deportivo La Coruna, unde are obiectivul clar de a salva echipa lui Florin Andone de la retrogradare.

Olandezul a vorbit în presa din Spania despre impresiile pe care și le-a creat după primele antrenamente ale echipei galiciene.

"Echipa are un lot foarte valoros, are calități tehnice pentru a ieși din situația de acum. Fotbaliștii pe care i-am văzut sunt buni, le lipsește doar identitatea pe teren și un pic de motivație", a declarat Seedorf.

Tehnicianul a purtat discuții individuale cu Florin Andone și cu fundașul elvețian Fabian Schar, pe care îi... citeste mai mult

