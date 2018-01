Florian Bodog: Avem nevoie de calm, responsabilitate si unitate ca sa realizam munca pentru care am fost votati Ministrul Sanatatii, Florian Bodog este increzator ca se va lua o "decizie inteleapta" in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, noteaza hotnews.ro.

Politica "Sunt increzator ca in cadrul Comitetului Executiv National se va lua o decizie inteleapta care va servi in mod obligatoriu interesul romanilor de avea o guvernare solida si...

