Miercuri, 12 iunie, de la ora 18:00, la Ateneul Tatarasi are loc Festivalul "Flori de Primavara", eveniment ajuns la cea de-a VI-a editie, invitati speciali fiind membrii orchestrei "Rapsozii Chisinaului" din Republica Moldova. In...

Buna ziua Iasi, 10 Iunie 2013