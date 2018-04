Duminica, 01 Aprilie, 20:01

Florentin Matei (24 de ani) îl acuză pe Marcel Bârsan, arbitrul întâlnirii Astra - Viitorul, scor 0-2, că l-a înjurat înainte să îl elimine.

"Încerc să îmi dau seama de ce am luat roșu. Am cerut să îmi dea fault. Replica lui Bîrsan a fost că « Îți arăt eu cine sunt!» și m-a înjurat. Nu am întâlnit în viața mea așa ceva. Dacă îl înjuram, trebuia să iau roșu direct.

Eu i-am zis doar să îmi acorde un fault. Au trecut două minute, apoi mi-a arătat galben. Nu pot explica. N-am pomenit așa ceva. Al doilea galben l-am primit pentru că l-am întrebat de ce mi l-a acordat pe... citeste mai mult