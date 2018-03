FLOAREA-DE-COLŢ. Asociata frecvent cu imparatii germani (Franz Josef, Wilhelm I , Ludwig II de Bavaria) ea si-a capatat numele de floare a regilor si imparatilor, nume prezent si in Romania, unde floarea de colt a fost numita floarea reginei.

Armata elvetiana folosea pentru tresele ofiterilor superiori flori de colt in loc de stele. Trupele de vanatori de munte din Germania si Austria folosesc floarea de colt ca insemn si tot aceste tari au folosit-o ca distinctie pentru decorarea soldatilor in timpul celor doua razboaie mondiale. Floarea de colt apare si in zilele noastre intr-o diversa simbolistica: monetara... citeste mai mult

