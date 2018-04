Duminica, 01 Aprilie, 22:32

Flavius Stoican este mulțumit de prestația elevilor săi din înfrângerea cu FCSB, scor 0-1.

"Nu suntem cu nimic mai prejos decât adversarele din play-off. I-am dominat în anumite momente. Am avut ocazii clare. Chiar și când am rămas în 10, am avut șanse importante.

Așa a văzut arbitrul, a acordat fault la acțiunea de la gol. Nu mai comentez. Vreau doar să vorbesc despre jucătorii mei. Au ajuns la un nivel foarte ridicat. Jos pălăria în fața lor.

Eliminarea lui Cioinac ne-a costat. Sigur, era tensiunea mare, dar nu avea rost să facă ce a făcut. A greșit probabil. Nici nu știu...