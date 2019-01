Antrenorul Flavius Stoican a renunţat în această iarnă la mai mulţi jucători, între care şi portarul Alberto Cobrea. În aceste condiţii, Poli Iaşi a rămas în lot cu un singur goalkeeper experimentat, Denis Rusu, acesta avându-i alături pe mai tinerii colegi Ştefan Târnovanu şi Teodor Axinte, ultimul revenit la echipă de la Lugoj, unde a evoluat sub formă de împrumut.

Stoican a declarat că are încredere în cei doi tineri de 18 ani şi intenţionează să-i dea mai multe şanse lui Târnovanu, ce poate deveni o soluţie viabilă în sezonul viitor pentru regula Under 21.

"Eu am încredere în Denis Rusu şi cei...

