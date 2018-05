Articol de — Eduard Apostol Luni, 07 Mai, 23:02

Flavius Stoican, tehnicianul lui Poli Iași, și-a lăudat propriii jucători după victoria neașteptată reușită de echipa sa în fața lui FCSB, 1-0 (detalii pe larg, aici.

"Am demonstrat că putem să ne batem de la egal la egal cu echipele bune ale acestui campionat. Am demonstrat cine este Iașiul, cine conduce această echipă. Jucătorii nu au salarii mari, dar joacă din pasiune. Noi facem totul din pasiune.

Nu ne-am gândit la lupta la campionat, am jucat cu gândul de a câștiga pentru a arăta că putem lupta de la egal la egal cu Steaua. Lucru cel mai important e că... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Gazeta Sporturilor in