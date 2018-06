„Flautul fermecat”, spectacol care marchează 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, are loc duminică, 10 iunie, ora 19.00, la Teatrul "Matei Vişniec" Suceava.

Pentru acest turneu extraordinar - șase recitaluri în șase orașe din cele trei provincii istorice ale României - flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, împreună cu chitaristul Costin Soare, a pregătit un repertoriu special, sub tema „Twenty Shades of Music”.

Melanjul timbrurilor, al flautului și al chitarei, este unul foarte potrivit pentru acest repertoriu. Ion Bogdan Ștefănescu va folosi toate tipurile de flaut, de la cel bas, la... citeste mai mult