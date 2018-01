Fizicianul american Michio Kaku stie cand ne vor ataca OZN-urile! VIDEO

Futurologul american de origine japoneză Michio Kaku, cofondator al teoriei corzilor si profesor la catedra de fizică teoretică Henry Semat de la Graduate Center, City University din New York, avertizeaza in legatura cu dezastrele care se vor pravali asupra omenirii in 2018.



In opinia lui, cea mai infioratoare dintre incercarile la care vor fi supusi locuitorii Terrei va fi invazia extraterestrilor. Michio Kaku a calculat inclusiv data aproximativa la care noi, pamantenii, vom fi atacati de o rasa venita din Univers: sfarsitul lunii mai. Atunci o supercivilizatie va pune stapanire pe Pamant. Futurologul ii indeamna pe toti sa se... citeste mai mult

