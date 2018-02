Fizica, informatica și tehnologia aduc satisfacții elevilor și profesorilor de la CN ”Mihai Eminescu”

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Năsăud, luptă eco pe două fronturi Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Năsăud a fost validată să intre în proiectul ”Let`s Get Green” organizat de Let`s Do It Romania. Respectivul proiect este o amplă campanie...

Mesagerul, 10 Februarie 2018