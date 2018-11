Tânărul de 22 de ani a primit un an de închisoare cu suspendare. Poliţia l-a trimis la analize după ce l-a pus să sufle în fiolă în trafic, rezultatul a ieşit negativ la alcool, dar acesta se comporta ca şi cum ar fi fost beat.

Curtea de Apel Iaşi a pus punct procesului în care inculpat a fost fiul primarului din Boto­şani, liberalul Cătălin Flu­tur. Cosmin, în vârstă de 22 de ani, a primit 1 an de închisoare cu suspendare prin decizie defi­nitivă, în condiţiile în care pri­ma instanţă stabilise o pedeapsă de 1 an de închisoare cu amâna­rea pedepsei. Cosmin a comis fapta când era student la Facultatea de Teh­­nică Dentară din cadrul Uni­versităţii „Apollonia“ din... citeste mai mult