AS Roma este decisă să repete performanţele realizate în sezonul trecut de Champions League, acolo unde a fost eliminată cu greu de Liverpool, în semifinale. Pentru realizarea acestui obiectiv este decisă să investească în jucători valoroşi şi de perspectivă. După Ante Coric, italienii au pus mâna şi pe Justin Kluivert (19 ani), în schimbul căruia Ajax va primi 20 de miliioa de euro, conform BBC.

Justin Kluivert este fiul lui Patrick Kluivert. AS Roma l-ar mai fi dorit şi în urmă cu câteva luni, dar Ajax a refuzat oferta pe motiv că suma de transfer era prea mică. A doua ofertă a fost acceptată de "Lăncieri".

