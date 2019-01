Fiul lui Lionel Richie, Miles Brockman Richie, a fost reţinut de poliţie pe aeroportul londonez Heathrow după ce a intrat într-o altercaţie cu forţele de ordine şi a început să susţină că are asupra sa o bombă, transmite TMZ.com

Conform sursei citate, Miles s-a enervat că nu i-a fost permisă îmbarcarea într-un avion şi a pretins că are o bombă în bagajul de mână pe care o va detona dacă nu i se permite să urce la bord, apoi a lovit un agent de securitate care a intervenit pentru a-l calma.

"Sâmbătă, 19 ianuarie, un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost reţinut pentru că a susţinut că are o bombă asupra sa şi a provocat o altercaţie, în acea dimineaţă, în Terminalul 5 al... citeste mai mult

