Tim Weah, fiul preşedintelului Liberiei, George Weah, a debutat în naţionala de seniori a SUA, în cadrul amicalului cu Paraguay, câştigat de nord-americani cu 1-0. În vârstă de 18 ani, Weah e primul jucător născut după anul 2000, care evoluează în prima reprezentativă. Atacantul născut la New York a fost introdus în minutul 86, în locul lui Delgado. Unicul gol al partidei amicale a fost înscris în minutul 45, de Wood, dintr-o lovitură de pedeapsă.

Tim Weah, care evoluează pentru echipa secundă a celor de la PSG, are la activ şi două meciuri pentru echipa de seniori a francezilor. A debutat sub comanda lui Emery într-un succes cu Troyes, scor 2-0, când l-a înlocuit pe Lo... citeste mai mult