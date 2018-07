Hafez al-Assad, fiul preşedintelui Siriei, a declarat, marți, că matematica este pasiunea sa încă din copilărie și că se consideră o persoană normală. Anul acesta, subiectele de la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) de la Cluj i se par mai grele decât cele de la ediția precedentă.

„Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puţin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puţin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor, atât cât poţi. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decât cel de... citeste mai mult