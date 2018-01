Fiul Andrei și a lui Cătălin Măruță are propriul vlog, după ce Cătălin Măruță a descoperit o înregistrare a acestuia, pecare a făcut-o de capul lui. Cătălin Măruță nu a stat prea mult pe gânduri și i-a făcut fiului său un vlog, pe canalul YouTube.



Anunțul a fost făcut chiar de Cătălin Măruță, pe pagina sa de Facebook. ”Doamnelor si domnilor, va prezint cel mai nou vlogger! Azi am gasit aceasta inregistrare pe care a facut-o David fara sa stiu. In loc sa il pedepsesc, i-am facut canal pe Youtube. Eu zic ca merita, chiar daca vrea sa imi ia locul!”, a spus Cătălin Măruță.

Prima înregistrare a lui David Măruță postată online deja a făcut "valuri", având peste 49.000 de

