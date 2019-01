Fiul actorului James Gandolfini va juca rolul lui Tony Soprano

Fiul regretatului actor James Gandolfini va călca pe urmele tatălui său şi va interpreta rolul lui Tony Soprano, într-un prequel al serialului "Clanul Soprano".

Michael Gandolfini, în vârstă de 19 ani, s-a declarat încântat să interpreteze versiunea din tinereţe a personajului Tony Soprano, în "The Many Saints of Newark", un lungmetraj aflat în prezent în etapa de producţie.

"Este o onoare profundă pentru mine să continui moştenirea lăsată de tatăl meu", a declarat... citeste mai mult