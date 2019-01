Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, și membru al USR a lansat un avertisment dur asupra Guvernului Dăncilă, legat de legile Justiției.

”Înțeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca să anuleze procese judecate in trecut și sa scape de condamnări date deja.

Vreau sa le zic clar : nu va jucați cu focul. Dacă așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional - de ce nu am da și noi un OUG retroactiv in prima zi de guvernare care sa anuleze tot ce ați făcut voi și să... citeste mai mult

