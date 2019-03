Robert a zburat departe

Robert Stredie studiază în prezent la o universitate din Marea Britanie unde a ajuns ușor dată fiind setea lui de a acumula lucruri noi și mintea ca un burete care absoarbe tot ce i-au tramsmit dascălii la școală. A plecat de la Colegiul Național Grigore Ghica.

Și-a serbat ziua de naștere de Dragobete.



„Am aplicat pentru studii în străinătate, am aplicat la vreo cinci facultăți, am intrat la majoritatea și am ales să merg la University Manchester, la profilul management cu specializare pe marketing”,

