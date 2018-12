“Dragă moşule,

Numele meu este Ana Maria Ciutacu, am 15 ani şi înainte de a-ţi spune ce-mi doresc, aş vrea să-ţi scriu câteva lucruri despre mine. În urmă cu doi ani şi jumătate, mai precis pe 1 iunie 2016 (exact de Ziua Copilului) am fost diagnosticată cu o boală cruntă ... CANCER. De atunci, viaţa mea de puştoaică fără griji avea să se schimbe radical. Au început luni grele, am cunoscut durerea, am renunţat la multe lucruri care făceau atunci parte din viaţa mea şi a trebuit - fără să am puterea să decid, să aleg – să pornesc pe drumul acesta atât de anevoios către spital. Analize, chimioterapie, operaţie, şedinţe... citeste mai mult