Fiti in siguranta in vacanta!

Mult asteptata vacanta de vara se apropie cu pasi repezi, spre bucuria voastra, a copiilor. Ea aduce, insa, pe langa distractie si timp liber – petrecut cu familia si prietenii – si o crestere a riscului de implicare in diferite evenimente neplacute.

Plecarea in tabere ori excursii, petrecerea unor perioade de timp mai mari fara supravegherea adultilor si deplasarile mai frecvente pe drumurile publice constituie tot atatea situatii la care va invitam sa reflectati inainte.

Astfel, deplasarea cu mijloace de transport in comun, contactul cu locuri si persoane necunoscute, confruntarea cu situatii noi, va pot aduce in postura de victime ale accidentelor... citeste mai mult