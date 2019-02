Doi tineri din Bucuresti au facut prapad in magazinele scumpe dintr-un mall din Iasi • Cei doi iubiti au furat mai multe haine din centrul comercial, in valoare de aproape 10.000 de lei • Politistii ieseni i-au prins si i-au trimis in spatele gratiilor pentru 24 de ore, iar ulterior i-au prezentat in fata judecatorilor care au decis plasarea acestora sub control judiciar pentru 60 de zile

https://www.bzi.ro/fite-de-bucuresti-in-capitala-moldovei-a-intrat-in-mall-la-brat-cu-iubita-si-a-furat-din-magazinele-scumpe-haine-de-aproape-100-de-milioane-de-lei-vechi-684400

in Locale, Sursa: Vremea Noua