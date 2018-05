Compania americană Fitbit, specializată în comercializarea de brăţări pentru fitness şi ceasuri inteligente, care a cumpărat start-up-ul local Vector Watch în urmă cu un an, a anunţat ieri că are în plan să utilizeze cloud-ul Google dedicat sănătăţii pentru a continua expansiunea la nivel global în domeniul medical, scrie portalul Techcrunch.com.

Gigantul Google a dezvoltat soluţia cloud pentru domeniul medical - „ Google Cloud for Healthcare”, intrând astfel într-o industrie uriaşă la nivel global, doar în SUA în 2016... citeste mai mult