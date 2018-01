Fiscul spaniol ancheteaza eventuale plati ascunse ale Barcelonei pentru Lionel Messi

Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo, potrivit Agerpres.

Ziarul, care a avut acces la documentele Football Leaks, a mentionat ca Barca a platit in jur de 12,7 milioane euro Fundatiei Messi intre 2010 si 2016.

Intr-o prima perioada, din 2010 pana in 2013, inainte de crearea oficiala a Fundatiei, clubul catalan ar fi facut donatii prin aplicarea unei deduceri fiscale de 35%. Fiscul vrea sa afle daca platile nu au fost cumva ''remunerative'', in intentia de a evita... citeste mai mult