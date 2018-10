Conform proiectului, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale, din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul fiscal central competent este: a) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii; b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii; c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune - în cazul persoanelor fizice nerezidente. Pentru înregistrarea... citeste mai mult