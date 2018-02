Este vorba despre un Jaguar, fabricat in 2006, modelul CF1 UAG1 XTYPE. Procedura este programata pentru data de 1 martie. Autoturismul se afla in proprietatea B Rich Inc SRL, administrata de Igor Racu, originar din Republica Moldova, avand calitatea de asociat alaturi de Andrei Gabriel Anghelescu.



Firma are ca obiect de activitate "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun". Ultimele date financiare din 2015 arata o cifra de afaceri de 858.619 lei, profit de 172.954 lei, datorii de 435.883 lei, cu zero angajati. Societatea debitoare are in...

