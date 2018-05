In plina „campanie” de acordare a subventiilor, Agentia de Plati si Interventii in Agricultura Constanta a demarat o campanie de verificare in teren a declaratiilor agricultorilor. Controalele s-au efectuat la Medgidia, Harsova si Baneasa. Pana acum,...

Observator de Constanta, 20 Decembrie 2010