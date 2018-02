Fiscul a strans mai multi bani in prima luna din 2018 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca, in prima luna din acest an, a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (8,9%) mai mult fata de ianuarie 2017.

Programul comunicat de Ministerul Finantelor Publice pentru luna ianuarie 2018 a fost realizat in proportie de 108,3%. In acelasi timp, volumul restituirilor de TVA a fost in cuantum de 1,36 miliarde de lei, fata de 1,24 miliarde de lei in 2017. Depasirea de program inregistrata in ianuarie 2018 este de 1,51 miliarde de lei. In ce priveste activitatea de colectare a... citeste mai mult