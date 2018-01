Fiscul a colectat 214,95 miliarde de lei in 2017 Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 mililarde de lei. Conform datelor din trezorerie, s-au incasat 214,95 miliarde de lei, a anuntat ANAF.

Aceasta suma reprezinta cea mai mare incasare anuala realizata de ANAF din 2003, anul infiintarii institutiei, pana in prezent. Prin comparatie, in 2017, s-au incasat cu 15,50 miliarde de lei, cu 7,8% mai mult decat in 2016.



Potrivit ANAF, realizarea planului de colectare a fost posibila prin