Firmele romanesti platesc salarii de doua ori mai mici in comparatie cu firmele straine Angajatii unei firme romanesti primesc salarii chiar si de doua ori mai mici, spre deosebire de angajatii de la o firma straina. Explicatia este simpla: platile salariale vin din capitalul firmei, iar la firmele autohtone, acesta este foarte redus.

Companiile cu capital romanesc ofera un salariu mediu net de 1.288 lei, in timp ce in firmele straine se plateste un salariu net de 2.631 lei. Foarte aproape de salariile din companiile straine, se afla cele de la companiile de stat, care ajung in medie la 2.541 lei,... citeste mai mult