Firmele de private-equity urmează să facă, în acest an, investiţii record în infrastructură, în condiţiile în care managerii de fonduri mizează pe creşterea nevoilor de modernizare şi extindere a căilor ferate, conductelor de gaze naturale şi centrelor de date din întreaga lume, informează The Wall Street Journal, conform Agerpres.

În primele trei trimestre ale acestui an, firmele de private-equity au strâns împreună 68,2 miliarde de dolari pentru investiţii în infrastructură, în creştere cu 18% comparativ cu perioada similară din 2017 şi...