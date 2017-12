Societatea Tan Steel Holding SRL a fost înființată în anul 2008 și are sediul social în Techirghiol. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la 24 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 3.300 de lei, integral vărsat.



Unic asociat în cadrul firmei este Gihan Hasan, acesta fiind și administratorul societății ce are ca domeniu de activitate comerțul cu ridicata al deșeurilor și al resturilor.



Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, pentru anul fiscal 2015, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 15.561.941 de lei, pierdere de 394.600 de lei și cinci salariați. De asemenea, conform Ministerului... citeste mai mult