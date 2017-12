Societatea Sargeant Marine Romania SRL a fost înființată în anul 1997 și are sediul social în municipiul Constanța, incinta Port Constanța Sud, dana 102-103. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la 27 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 6.489.500 de lei, integral vărsat.



Unic asociat în cadrul firmei este societatea Sargeant Trading Ltd, cu sediul în Bahamas. Persoane împuternicite în cadrul firmei sunt Claudia Radu și Paul John Blundell. Domeniul de activitate al firmei îl reprezintă comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.



Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, pentru anul fiscal 2015,... citeste mai mult