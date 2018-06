Echipa Macromex a complexului logistic Edenia din Campia Turzii cauta noi colegi: Manipulanti/Pikeri.



Cerinte:

– Experienta in activitate de depozit minim 6 luni;

– Experienta in lucrul cu liza manuala si/sau transpaleta;- Rezistenta la temperaturi joase;- Disponibilitate pentru lucrul in schimburi, pauza 10 minute la fiecare ora lucrata;

– Fara cazier;

– Capacitate de lucru in echipa;

Responsabilitati:

– Raspunde de corectitudinea pregatirii marfurilor pentru distributie;

– Incarca, descarca si manipuleaza marfurile din depozit,... citeste mai mult